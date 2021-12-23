«الهجرة» توضح خطوات يجب اتباعها قبل قرار السفر للخارج: «افعل ولا تفعل»

قرار السفر للخارج، بأي غرض من الأغراض، قرار ليس هينا، بل يجب التفكير فيه جيدا قبل السفر، لمعرفة الأهداف الخاصة من السفر، وتحديد المكاسب والخسائر التي ستترتب عليه، حيث حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها من يرغب في السفر، عقب اتخاذ قرار السفر للخارج، ضمن الخدمات الإلكترونية، التي تتيحها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمواطنين الراغبين في السفر، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الخطوات التي تعقب اتخاذ قرار السفر، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين للخارج.

«الهجرة» توضح الخطوات التي تعقب اتخاذ قرار السفر

1- التعامل مع السفارات المعنية بالدولة التي قررت السفر إليها.

2- التدريبات المطلوبة، لتنمية المهارات المطلوبة للسفر.

3- نصائح الاستعداد للرحلة.

4- الإرشادات الواجبة «افعل، لا تفعل»، كي يكون السفر بطريقة آمنة.

5- الاندماج في المجتمعات المضيفة.

خدمات «الهجرة» الإلكترونية للراغبين في السفر

كما خصصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخط الساخن الخاص بالشكاوى 19787، إذ عقب الاتصال عليه، يتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة، وذلك من 9 صباحا حتى 5 مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

- التواصل مع وزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية:

من خارج مصر: 33036436 00202

من داخل مصر: 33036436 02

الفاكس: 33036437

الإيميل: Email: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg.

وجدير بالذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» الرئاسية، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

كما تهدف مبادرة «اتكلم عربي» الرئاسية، إلى تعزيز انتماء أبناء مصر في الخارج، وتعريف كل مصري برموز بلده الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، والحفاظ على اللغة العربية من الطمس، وذلك لأبناء المصريين بالخارج.