قصر العيني: لم نكتشف متحورات جديدة حتى الآن.. والإشغالات ضعيفة

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن نسب الإشغالات حتى الآن بالمرض معقولة جداً وبل تكون ضعيفة في غالبية الوقت، لافتاً إلى أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالمرض أو أسرة حجز كورونا، بجانب الاكتفاء من الأدوية والمستلزمات الطبية وأنه لا توجد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قصر العيني: ننتظر تحديد موعد الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح كورونا

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية والأبحاث التي تتم لتحليل عينات فيروس كورونا لم تكتشف وجود أي سلالات جديدة أو طفرات بالمرض، مناشداً المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض وتقليل حدة الأعراض حال الإصابة، مؤكداً أن المستشفى في انتظار قرار تحديد الجرعة التعزيزة الثالثة للمرض.