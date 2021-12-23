أماكن سقوط الأمطار في الساعات المقبلة.. وتحذيرات الأرصاد بنشاط الرياح

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها عدد من المناطق المختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أوضحت الهيئة لعامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تشهد عدد مناطق أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في ييان لها، أنّ الشبورة المائية الكثيفة تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن سقوط الأمطار، ذكرت أنّه متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود غدا طقس مائل للبرودة ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن طقس السبت، فمن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.