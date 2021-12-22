تهشم سيارتين نتيجة انهيار شرفة منزل بدمنهور وسط سوء الطقس

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل، سقوط شرفة دور أول علوي من عقار مكون من 6 طوابق، مما تسبب في تهشم سيارتين، وجرى فرض كردون أمني في موقع الحادث، وفصل المرافق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا ًمن مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع شرفة الطابق الأول علوي لعقار مكون من 6 طوابق، خلف مدرسة الملك فيصل، مما أدى إلى تهشم سيارتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقال الحماية المدنية لمكان الحادث

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تبين انهيار شرفة الطابق الأول علوي للمقيم «أيمن موسى»، لعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة شارع الملك فيصل، وتم فصل المرافق عن المكان، وأسفر الحادث عن تهشم سيارتين دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

قرار ترميم العقار

يذكر أن العقار صادر له قرار ترميم، رقم 11 لسنة 2021، وجرى عرض المنزل علي الإدارة الهندسية، وعمل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انهيار شرفة منزل بميدان المحطة

وشهدت منطقة ميدان المحطة بمدينة دمنهور، في وقت سابق يوم الاثنين الماضي، سقوط شرفة منزل غير مأهول بالسكان، تبين صدور قرار هدم له، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها محافظة البحيرة.