حالة الطقس يوم الجمعة القادم في القاهرة وعدد من المحافظات

اهتمام كبير من قبل المواطنين بـ حالة الطقس يوم الجمعة القادم، وذلك لتزامنه مع فترة احتفالات الكريسماس الذي يوافق السبت المقبل 25 ديسمبر الجاري، وعليه يبحث قطاع هائل من المواطنين عبر محركات البحث العالمية «جوجل»، عن توقعات الأرصاد بشأن طقس هذا اليوم لمعرفة ما إن كان يتثنى لهم الخروج أم الاحتفال بالمنزل.

ووفق بيان خبراء الأرصاد الصادر اليوم، فإن حالة الطقس يوم الجمعة القادم، ستشهد نهارا طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس يوم الجمعة القادم ليلا

أما عن حالة الطقس ليلا، فيشهد الجمعة القادم أجواء شديد البرودة على كل الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، بالإضافة لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد، وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة القادم 24 ديسمبر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة القادم فجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.