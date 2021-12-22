الطقس السيئ يجتاح العالم: الحرارة 55 تحت الصفر فى روسيا

تعرضت عدة دول لموجة شديدة من الطقس السيئ، أمس، مع بداية فصل الشتاء، وشهدت المناطق الواقعة شرق روسيا انخفاضاً كبيراً فى درجات الحرارة وصل إلى 55 درجة تحت الصفر، وضربت العواصف الثلجية المدن الرئيسية الشرقية، الأمر الذى أدى إلى تعطيل المدارس واللجوء إلى التدريس عن بُعد.

وتعرَّض سكان العاصمة الروسية، موسكو، أمس، إلى طقس شديد البرودة، حيث بلغت درجة الحرارة 20 تحت الصفر، خلال ساعات النهار، وواصلت انخفاضها بحلول الليل، كما غطت الثلوج الشوارع.

وفى الولايات المتحدة، تساقطت الأمطار على مدينة نيويورك، فيما انخفضت درجات الحرارة إلى 5، ومن المتوقع أن يزيد انخفاضها بحلول نهاية الأسبوع. واجتاحت الثلوج مدن بريطانيا، وانخفضت درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية، وتراكمت بشوارع مدينة برمنجهام، وغيرها.

وشهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً فى درجات الحرارة، وصاحبه هطول الأمطار وتساقط للثلوج على مناطق وسط المملكة، بحسب ما أعلن المركز الوطنى للأرصاد الجوية.

وفى الإمارات قال المركز الوطنى للأرصاد الجوية إن طقس أمس كان سيئاً، حيث ارتفعت سرعة الرياح المحملة بالأتربة والغبار، الأمر الذى أدَّى إلى تعرض عدد من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية إلى أزمات تنفسية أثناء وجودهم خارج المنزل.

وفى آسيا، اجتاحت عواصف و فيضانات مدمرة الفلبين وماليزيا، حيث قُتل العشرات، فيما تساوت المنازل وعدد من البنايات بالأرض بعدما اقتلعتها المياه، الأمر الذى أدَّى إلى تشريد ونزوح عدد كبير من السكان للنجاة بحياتهم، عبر استخدام قوارب مطاطية وفرتها لهم قوات الحماية المدنية.