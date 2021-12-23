انخفاض «الأوفر برايس» للسيارات التي لم يتجاوز سعرها 230 ألف جنيه

شهد سوق السيارات تراجعا في أسعار «الأوفر برايس»، مع حلول الشهر الرابع من السنة الجديدة لموديلات 2022، وذلك بحسب عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، الذي رجّح أن السيارات التي لم يتجاوز سعرها 230 ألف جنيه، تم تخفيض سعر «الأوفر برايس» عليها لأقل من النصف، خاصة في السيارات الصيني مثل الشيري والتيجو، بالإضافة إلى السيارات الرينو لوجان الفرنسية، وذلك من قبل صغار التجار والموزعين.

انخفاض الأوفر برايس على بعض الفئات

وأكد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ «الوطن»، أن قيمة الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمي - على طرازات السيارات شيفروليه أوبترا تحت مسمى الأوفر برايس، تراجع ليتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، بعدما كان قد سجل 25 ألف جنيه منذ عدة أسابيع.

وأكد «عبدالله» أن «الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

أسعار سيارة شيفروليه 2022

وكانت سيارات شيفروليه أوبترا تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين، بقيمة وصلت 20 ألف جنيه منذ بداية الإعلان عن الموديلات الحديثة لعام 2022.

وجاءت أحدث أسعار لسيارات شيفروليه أوبترا 2022 في مصر كالتالي:

H/L السعر الرسمي للفئة الأولى 224.5 ألف جنيه، والسعر التجاري بعد الأوفر برايس 239.5 ألف جنيه.

T/L السعر الرسمي للفئة الثانية «فتحة سقف» 231 ألف جنيه، والسعر التجاري 251 ألف جنيه.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات وأحد الموزعين لشيفروليه، تراجع أسعار طرازات أوبترا إلى توافر كميات منها داخل السوق المحلية، وذلك تزامنًا مع بدء تسلم الحصص المقررة من الوكيل المحلي.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2022

ينتمي طراز سيارات شيفروليه أوبترا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية، وذلك طبقًا للبيانات المعلنة عن شيفروليه.