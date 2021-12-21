رابطة تجار السيارات تكشف سبب انخفاض الأوفر برايس في السيارة شيري تيجو7

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات الحديثة شهدت تراجعا في قيمة الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعون والتجار، بشكل غير رسمي، على سيارات الصيني شيري تيجوا 7 برو، تحت مسمى الأوفر برايس؛ لتتراوح بين 4 آلاف و15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سبب انخفاض الأوفر برايس في بعض السيارات وخاصة شيري تيجو، هو عملية الركود التي شهدها سوق السيارات مع بداية فصل الشتاء، بالإضافة إلى توافر أنواع أخرى من السيارات بنفس السعر، وأقل مثل السيارة «جيتور»، وهي من السيارات الرياضية، وأوضح مبلغ الأوفر برايس، هو مبلغ مالي إضافي، يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، وعدم الدخول في قوائم الانتظار لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر.

شهد سوق السيارات لسنة 2022، طرح طرازات للسيارة الصيني شيري تيجو 7 برو، والتي كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار؛ بقيمة تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه لبعض الفئات، مع بداية الموسم.

وينتمي طراز السيارة شيري تيجو 7برو، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 154حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وشهد سوق السيارات مؤخرا، ارتفاعا في الأسعار بسبب انتشار فيروس كورونا، وقيام المصانع المنتجة بخفض عمليات الإنتاج.

وتستعرض «الوطن»، جدول أسعار السيارة التي تم بيعها خلال السوق قبل انخفاض الأوفر برايس مع السعر الرسمي:

الفئة Baseline شيري تيجو

السعر الرسمي 365 ألف جنيه.

السعر التجاري 369 ألف جنيه بفارق مبلغ 4 آلاف جنيه

H/L شيري تيجو

السعر الرسمي 395 ألف جنيه

السعر التجاري 410 آلاف جنيه

الزيادة السعرية بعد السعر الرسمي 15 ألف جنيه.