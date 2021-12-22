وزير التموين عن بطاقات المتزوجين الجدد: «اللي يتجوز يتحمل مسؤولية قراره»

أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف إصدار بطاقات التموين الجديدة بالنسبة للمتزوجين حديثا، بأنه لا بطاقة تموين لأكثر من فردين.

وأضاف وزير التموين لـ«الوطن»، أن حديث الرئيس معناه، أنه لا توجد بطاقات تموين جديدة، ولا توجد إضافة مواليد، وسوف يجري الأخذ في الاعتبار ما وجه به الرئيس من أجل ضبط الأمور اللازمة بالنسبة لأسر الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وزير التموين: من يتزوج عليه أن يتحمل مسؤولية قراره

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن من يتزوج عليه أن يتحمل مسؤولية قراره، قائلا: «ليس من حق المتزوج أن يحصل على بطاقة تموين إذا كان غير مدرج في المنظومة التموينية، أما إذا كان يحصل على تموين من الأساس في بطاقة أسرته فليس من حقه أن يطالب الدولة بإضافة المواليد بعد الإنجاب».

البطاقات الحالية لن تتأثر بالقرار

وأكد وزير التموين أن الرئيس السيسي، كان يتحدث عن مسؤولية الشخص في القرار الذي يتخذه، موضحا أن الموضوع سيتجري دراسته فيما يأتي من جديد دون تأثر البطاقات الموجودة بالفعل.

إصدار بطاقات للفئات الأكثر احتياجا

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «ما يأتي لنا من التضامن الاجتماعي سيجري بحثه، وبالنسبة للفئات الأكثر احتياجا أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة أو أرامل أو أيتام والفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار رقم 62 لسنة 2021، يجري إصدار بطاقات لهم لأنهم أسر مستحقة».

وكان الرئيس السيسي، قد تحدث اليوم، على هامش افتتاح مشروعات جديدة من أسيوط، قائلًا إنه بسبب ثقافة النمو السكاني فزيادة عدد المواليد دون تقدير كيفية الإصراف عليه يجب أن يتراجع.