التموين: وفرنا 2649 فرصة عمل للشباب في 883 منفذا لـ«جمعيتي» خلال 2021

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى افتتاح 883 منفذ ضمن مشروع «جمعيتي» لتوفير السلع للمواطنين خلال عام 2021، موضحة أن هذا العدد وفر 2649 فرصة عمل للشباب خلال 2021 فقط.

وأوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير مشروع «جمعيتي»، إن العدد الإجمالي لمنافذ مشروع «جمعيتي» منذ بدأ المشروع حتى الأن بلغ 6550 منفذا.

20 ألف فرص عمل وفرها مشروع «جمعيتي» منذ بدايته

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع «جمعيتي» وفر منذ بدايته حتى الآن 20 ألف فرصة عمل للشباب، موضحا أن المنفذ الواحد لمشروع «جمعيتي» يوفر من فرصتين إلى 3 فرص عمل للشباب.

110 سيارات متنقلة توفر 330 فرصة عمل

وعن مشروع السيارات المتنقلة، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصاد إنجازات 2021 عن الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021، إنه تم ضم 110 سيارات للمشروع، وفرت 330 فرصة عمل.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم توزيع 24 سيارة خلال عام 2021 ضمن مشروع السيارات المتنقلة، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 5 مليون جنيه تقريبا عام 2021 فقط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفر السلع للمواطنين من خلال منافذ البدالين التموينيين والبالغ عددها 38 ألف منفذ، ومنافذ مشروع «جمعيتي» البالغ عددها 6550 منفذا، وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات البالغ عددها نحو 1300 مجمع توفر السلع الغذائية وغير الغذائية واللحوم المجمدة للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%.