كورونا يهاجم القارة الأمريكية بشراسة..والإصابات تتخطى حاجز الـ100مليون

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة الأمريكية منذ بداية الجائحة تخطى حاجز الـ 100 مليون إصابة.

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وأضافت المنظمة، أنّ أكثر من 50 مليون حالة إصابة بالفيروس سجلتها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما سجلت البرازيل 22 مليون إصابة، مضيفة أنها رصدت في 19 بلدا ومنطقة، داخل القارة، إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

توصيات منظمة الصحة بشأن فيروس كورونا

وفى السياق ذاته، دعت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، «كاريسا إتيان»، الدول إلى ضرورة الحفاظ على إجراءاتها الوقائية للحدّ من انتشار الفيروس، مضيفة أنّ غالبية الدول في القارة الأمريكية من المتوقع تجاوزها الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحلول نهاية العام، فيما لا تستطيع بعض البلدان مثل «هاييتي وغواتيمالا وجامايكا»، من تحقيق هذا الهدف.

كما قالت مديرة المراكز الأمريكية، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، «روشيل والينسكي»، إن متوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 25% خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 149300 حالة يوميا.

إصابات «أوميكرون» فى الولايات المتحدة

وأضافت «والينسكي»، أن الإصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا تمثل ما يقرب من 73 % من الحالات فيما تصل إلى 90 % في بعض المناطق.

وقررت السلطات الأمريكية، أمس، إيقاف عروض «برودواي»، و«هاميلتون» و«علاء الدين» خلال أسبوع عيد الميلاد، بالإضافة إلى بث عروض العطلات لأحد البرامج دون جمهور داخل الاستوديو، كما نقلت شبكة NBC حفل ليلة رأس السنة المتلفز في نيويورك إلى ميامي، وذلك لتحقيق بروتوكولات التباعد الأكثر مرونة.

وقال عمدة نيويورك، «بيل دي بلاسيو»، إنه من المقرر إعلان ما إذا كان سيسمح للجمهور الملقح بالكامل بالتجمع في الهواء الطلق في «تايمز سكوير» ليلة رأس السنة أم لا.

إجازة عقار «فايزر» في أمريكا

ومن جهة أخرى، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، استخدام عقار «باكسلوفيد» من إنتاج شركة «فايزر»، المضاد لفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتمكن الأميركيون من استخدامه في منازلهم لتجنب الآثار الأسوأ للفيروس، وهو عبارة عن حبتين يتناولهما المصاب مرتين يوميا لمدة 5 أيام من تاريخ تشخيص المرض، و 5 أيام بعد ظهور الأعراض.

ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس»، قالت مسئولة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، «باتريسيا كافازوني»، إن الموافقة على الأقراص بمثابة آداة جديدة لمحاربة فيروس كورونا مع ظهور متحوّرات جديدة، حيث تساهم الأقراص في خفض حالات الوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تتعدى 90%.