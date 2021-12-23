وظائف شاغرة في شركة مياه الشرب بأسيوط.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في المسابقة رقم 4 لعام 2021، عن حاجتها لشغل عدة وظائف في أفرع الشركة المختلفة بمحافظة أسيوط، وتشمل «مهندس ثالث، كيميائي ثالث، أخصائي زراعة ثالث، فني، فني معمل، مراقب أمن، حرفي، عامل خدمات معاونة» وذلك في أفرع الشركة بمركز ومدينة «أول أسيوط، ثان أسيوط، مركز أسيوط، الفتح، أبوتيج، أبنوب، ساحل سليم، البداري، ديروط، القوصية، منفلوط، صدفا، الغنايم».

وظائف في شركة مياه الشرب بأسيوط

وقال المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق، وذلك وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للشركة والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

ونوه اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه سيتم بيع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة بالعناوين المرفقة بالإعلان طبقا للمواقع الجغرافية للمحافظة، اعتبارا من 1 يناير 2022 حتى 18 يناير 2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية بالأفرع طبقاً للإعلان.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه

كما أكد أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من المتقدمين طوال الفترة المحددة بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية الكائن بشارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2022 وحتى 18 من الشهر ذاته، من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السادسة مساءً عدا العطلات الرسمية، ولن يلتفت للطلبات التي تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من فروعها.

وشددت الشركة على أنه حرصا على سلامة المتقدمين، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وذلك منعا من تزاحم المتقدمين، وضماناً لاستلام المستندات بشكل لائق، وسلامة إتمام إجراءات المسابقة، مع مراعاة الشروط الواردة بالإعلان.