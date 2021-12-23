أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها الأصغر في حفل شواء: أجمل قلب في الدنيا

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن عبر حسابها على «إنستجرام»، حيث نشرت صورة له معلقة عليها: «كل سنة وأنت روحي وحبيب روحي، ونور عيني، يا أجمل قلب في الدنيا.. ربنا يحميك ويبارك فيك أنت وأخوك ويفرح قلبي بيكم»، كما نشرت عدد من مقاطع الفيديو أثناء احتفالهم عبر خاصية «ستوري».

وظهر عبد الرحمن في مقطع فيديو نشرته أنغام عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ «إنستجرام»، وهو يشارك في حفل شواء برفقة عدد من الأصدقاء، وكانت تحاول الفنانة المصرية توجيهه إلى الطريقة الصحيحة للشواء خلال الفيديو.

أنغام للمرة الأولى برفقة نجليها مع «أبلة فاهيتا»

وللمرة الأولى تظهر الفنانة أنغام برفقة ابنيها عمر وعبدالرحمن، خلال حلقة جديدة في برنامج «مع الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على قناة «ON E»، ستعرض بالتزامن مع احتفالات الكريسماس والعام الجديد 2022.

وتكشف أنغام خلال البرنامج عن جانب مختلف من شخصيتها لا يعرفه الجمهور، وذلك بالإضافة إلى علاقتها بنجليها، اللذان ظهرا معها سابقا في فيديو مصور لأغنية «ودوني عند أمي» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» في مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

4 زيجات ونجلان في حياة أنغام

وتزوجت أنغام من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت منه نجلها الأكبر «عمر»، ولكن انتهت العلاقة بالطلاق، وفي عام 2004 تزوجت من الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي وأنجبت منه نجلها الثاني «عبدالرحمن»، ولكن تم الانفصال بينهما بعد زواج لم يدم أكثر من 3 سنوات، وتزوجت بعد ذلك من الفنان المصري أحمد عز والموزع أحمد إبراهيم ولكن لم تسفر الزيجتان وانتهتا بعد فترة قصيرة دون أبناء.