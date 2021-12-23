انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي بمشاركة النائب علاء عابد بالأردن

يشارك النائب المستشار علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، اليوم الخميس، في الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمان، حيث انطلقت اليوم الخميس الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ تحت قبة مجلس النواب الأردني.

قضايا المنطقة العربية

ويتصدر جدول أعمال الجلسة مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية ودور البرلمانيين العرب في دعمها وإسنادها في مختلف المحافل البرلمانية والدولية.

وشارك، أمس الأربعاء، المستشار علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، في اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي بمقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة جملة من البنود المدرجة على جدول الأعمال والتحضيرات، وتقارير اللجان النوعية وما سيعرض خلال الجلسة العامه للبرلمان العربي، اليوم الخميس، بمجلس النواب الأردني والتأكيد على دعم البرلمان العربي للقمة العربية التي ستعقد في الجزائر مارس المقبل.

مجلس النواب الأردني

وعلى مدار أسبوع، شهدت قاعات مجلس النواب الأردني فعاليات تمهيدية للجلسة العامة، والتي بدأها باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.