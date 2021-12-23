 تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط والأقصر لتقديم الدعم العلمي في مجال الطب

وقع الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون مشترك بين كليتي الطب بجامعتي أسيوط والأقصر، وذلك خلال استقباله للدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي حسين، عميد طب الأقصر.

ترحيب الجامعة بدعم كلية الطب الوليدة بجامعة الأقصر

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس جامعة أسيوط عن ترحيب الجامعة بدعم كلية الطب الوليدة بجامعة الأقصر، والتي بدأت الدراسة بها مطلع العام الجامعي الحالي، مشيرا أن هذه الكلية تمثل مستقبل جديد ينتظر أبناء محافظة الأقصر والصعيد بأكمله، والمقرر لها أن تحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة بما تضمه من معامل متطورة وتجهيزات طبية وإنشائية تواكب المواصفات القياسية.

وأكد الدكتوررئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على دعم أواصر التعاون والعمل المشترك بينها وبين مثيلاتها من الجامعات داخل مصر وخارجها، وذلك في مختلف المجالات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي، هذا فضلاً عن سعيها الدؤوب إلى دعم الجامعات والكليات الوليدة بما يلزمها من كوادر بشرية، وخبرات علمية وتدريبات عملية فى مختلف المجالات.

تقديم التعاون العملي والفني والأكاديمي للكلية الجديدة

وأوضح «الجمال» أن البروتوكول تضمن قيام كلية الطب بالجامعة بتقديم كافة أشكال التعاون العلمي والفني والأكاديمي والإداري لكلية الطب الأقصر الناشئة من خلال متابعة تنفيذ اللائحة الخاصة بالطلاب، وتوفير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتدريس المقررات المختلفة بطب الأقصر، فضلاً عن متابعة دورية من وحدة ضمان الجودة بالجامعة لتنفيذ اللائحة بطريقة سليمة، وتدريب هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين بطب الأقصر لتنفيذ اللائحة بشكل صحيح، مضيفا أنه يسري العمل بهذا البرتوكول لمدة ثلاث سنوات.