كلية طب الأقصر تستقبل 22 طالبًا في أول يوم دراسي

أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولة داخل كلية الطب في أول يوم دراسي بالكلية للعام الدراسي الأول منذ إنشائها، داخل مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، رافقه فيها كل من الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، فضلًا عن الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الكلية، وعدد من طلاب كلية الطب بالعام الدراسي الأول، حيث قدم عميد الكلية الدكتور حمدي حسين، محاضرة بهدف تعريف الطلاب بنظام التدريس واللوائح وطرق تأدية الامتحانات وآليات وخطة التدريس داخل الكلية.

أول عام دراسي بـ«طب الأقصر»

وقال الأستاذ الدكتور محمد عزوز، لـ «الوطن»: «إن كلية الطب بجامعة الأقصر استقبلت هذا العام طلاب الفرقة الأولى فقط بنظام التحويل من جامعات أخرى، لتبدأ أول عام دراسي لها منذ إنشائها عقب الحصول على الموافقة النهائية من الأعلى للجامعات»، مؤكدًا أن جامعة الأقصر، أنهت جميع الاستعدادات اللازمة والخاصة باستقبال الطلاب الجدد والانتهاء من إعلان جداول المحاضرات، خاصة وأن إدارة جامعة الأقصر حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

22 طالبا وطالبة بكلية الطب

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، في بث مباشر على صفحة «فيسبوك» لـ«الوطن»: «بلغ عدد طلاب كلية الطب بالفرقة الأولى عقب إجراء التحويلات 22 طالبا وطالبة، جميعهم من أهالي محافظة الأقصر فيما عدا اثنين منهم من الأقصر وقنا، مع استقبال تحويلات جديدة من جامعات أخرى خلال الفترة القادم»، ومؤكدًا سعادة أهالي الأقصر بإنشاء أول كلية طب داخل المحافظة، بما ساهم في تخفيف المصاريف ومتاعب السفر على الطلاب وذويهم.

وأكد «عزوز» انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بكلية الطب لاستقبال الطلاب في الفرقة الأولى، في ظل وجود عدد 5 معامل داخل الكلية مجهزة بأحدث الأجهزة فضلًا عن قاعات دروس، ونظرًا لقلة عدد الطلاب ستكون فرصة كبيرة لهم للاستفادة والتعليم بشكل أفضل، لافتًا إلى افتتاح كليتي التربية والعلوم العام المقبل وبدء استقبال الطلاب والطالبات بنظام التنسيق.

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التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

من جانب آخر، تأكد رئيس الجامعة، من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب بكلية الطب، وشدد على الالتزام بارتداء الماسك الطبي، وضرورة مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الجدير بالذكر، دخلت كلية الطب بجامعة الأقصر الخدمة التعليمية هذا العام للمرة الاولى منذ الإنشاء، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث صدر القرار الوزاري رقم ٥٨١٧ بتاريخ ٩/٢٩ لسنة ٢٠٢١م، لبدء الدراسة بكلية الطب بجامعة الاقصر وذلك بنظام التحويل.