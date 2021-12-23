مدبولي في أول اجتماع بـ«الإدارية»: اليوم تاريخي.. وإنجاز جديد للسيسي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

اجتماع تاريخي للحكومة في العاصمة الإدارية

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الحكومة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنّ اليوم تاريخي، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي، تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنّ اجتماع اليوم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع، مفادها أنّ مصر تخطو بخطي حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ اجتماع اليوم بالمقر الجديد لمجلس الوزراء بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه من المهم أن تبدأ الأطقم المختصة في كل وزارة بالتشغيل لمباني الوزارات، موجها بأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك تواجد للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

مدبولي: العاصمة الإدارية كانت قبل 5 أعوام «حبر على ورق»

وأعرب مدبولي، عن شعوره بالفخر بما تحقق في العاصمة الإدارية، مؤكدا أنّ المدينة كانت قبل نحو 5 سنوات «حبر على ورق» ومخططات فقط، وما تحقق اليوم يسجل كإنجاز يحسب للرئيس السيسي، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة في كل خطوة، كما يحسب للحكومة بكل وزاراتها وجهاتها وأجهزتها، التي نفذت مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجهات والشركات المختلفة.

رئيس الوزراء يشكر كل من ساهم في ظهور العاصمة الإدارية للنور

وأكد رئيس الوزراء، أنّ ما تحقق من أعمال قد يستغرق فترات زمنية لا تقل عن 15 أو 20 عاما في دول أخرى، ما يدعوني لتوجيه الشكر لكل من أسهم في ظهور هذه المدينة للنور لتسطع أمام العالم بأسره كبداية للجمهورية الجديدة.

وتابع مدبولي، أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس جغرافيا فقط، لكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة، كما يأتي في إطار السعي لحوكمة المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، جنبا إلى جنب تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل.

ما تحقق اليوم يٌسجل كإنجاز يحسب للرئيس السيسي ومتابعته المستمرة

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يؤكد أنّ كل بقعة على أرض مصر تشهد جهودا مضنية وعملا جادا، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة فى مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات، لتوفير جودة حياة لائقة بالمواطن المصري في كل ربوع الجمهورية.

افتتاحات جديدة في الصعيد الأسبوع المقبل

وقال مدبولي، إنّه اعتبارا من الأسبوع المقبل سنشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، ما يؤكد أنّ الدولة المصرية تسعى بكل طاقتها لتعويض المواطن المصري في هذه المحافظات عما فات من خلال مشروعات عديدة وباستثمارات غير مسبوقة.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس الوزراء، بضرورة الاستفادة من شباب خريجي برنامج جامعة أسلسكا، باعتبارهم كوادر شبابية متميزة قادرة على قيادة المستقبل في الجهاز الإداري للدولة بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده معهم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسؤولي الجامعة، والذي تعرف خلاله عن قرب على قدراتهم الفائقة بفضل البرامج التدريبية المتنوعة التي حصلوا عليها، ما يؤهلهم إلى إحداث تغيير إيجابي كبير في المرحلة المقبلة.