«الوطن» تنشر فيديو للاجتماع التاريخي لمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة

تنشر «الوطن» فيديو لأول اجتماع تجريه الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، بحضور أعضاء الحكومة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال التدريجي للعاصمة الجديدة، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بعد قليل.

اجتماع الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر.

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

ويضم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية، وتعد البوابة الرئيسية للحي الحكومي العاصمة الإدارية، هو مبنى مجلس الوزراء.

كما يتكون الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، من نحو 10 مجمعات، حيث تبلغ مساحة كل مجمع داخل الحي الحكومي بالعاصمة، 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

ويمثل كل مجمع من مجمعات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من الوزارات، تم تصميمها على الطابع الإسلامي، والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.