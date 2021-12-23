الصحة: خدمات طبية لـ53 مليون مصري بالمستشفيات العامة في 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ53 مليونا و34 ألفا و648 مواطنا بالمستشفيات العامة بجميع محافظات الجمهورية، بينهم 35 مليونا و981 ألفا و220 مواطنا بالعيادات الخارجية، و17 مليونا و53 ألفا و428 مواطنا بالاستقبال والطوارئ وأقسام الداخلي خلال عام 2021.

إجراء مليون و556 ألفا و388 عملية بالمستشفيات العامة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الخدمات الطبية شملت إجراء مليون و556 ألفا و388 عملية بالمستشفيات العامة، بينها 163 ألفا و968 عملية ولادة طبيعية وقيصرية، لافتا إلى تشكيل فرق للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر أسرة رعاية مركزة وحضانات، والتأكد من حسن تأدية الخدمة في أقسام الطوارئ خاصةً خلال فترة جائحة كورونا، في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء للمستشفيات بمختلف المحافظات.

2848 سريرا للأقسام الداخلية بالمستشفيات العامة

وأكد زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالمستشفيات العامة طبقا للقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوافر القوى البشرية، حيث جرى إمداد المستشفيات العامة بـ2848 سريرا بالأقسام الداخلية، و450 سرير رعاية مركزة، وإمدادهم بالتجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس صناعي ومونيتورات وأجهزة الرعاية الأخرى، لرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى بالرعايات المركزة والحضانات.

17 دورة تدريبية لمكافحة العدوى والتعامل مع مصابي كورونا

من جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجب، إلى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على بروتوكولات العلاج المحدثة، ومكافحة العدوى وأسس الجودة والتسجيل الطبي وجميع الاحتياطات والإجراءات المطلوب اتخاذها، لضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل المناسب للمرضى، حيث جرى عقد 17 دورة تدريبية في مجال مكافحة العدوى والتعامل مع حالات كورونا لـ415 متدربا، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، لرفع كفاءة الفرق الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وحفاظا على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.

افتتاح 39 مركزا للعلاج الطبيعي بـ10 محافظات

وقال طه، إنّه جرى افتتاح 39 مركزا للعلاج الطبيعي بـ10 محافظات، وهي: المنوفية، القاهرة، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، البحيرة، أسيوط، الجيزة، والدقهلية، وتجهيزهم بأحدث الأجهزة، مشيرا إلى عمل دورات تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المديريات عن دور العلاج الطبيعي في علاج حالات فيروس كورونا، حيث جرى تقديم خدمة العلاج الطبيعي لـ648 ألفا و204 مرضى خلال 2021.