ضبط أكاديمية وهمية لتعليم التمريض والعلاج الطبيعي في البحيرة

قام جهاز حماية المستهلك بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد الحسينى، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بحملة رقابية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكاديمية طبية بناحية دمنهور لتعليم وتدريب التمريض والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية بدون ترخيص وتقوم بوضع إعلانات مضللة على صفحات التواصل الاجتماعى، وتتقاضى من الطالب للدورة التدريبية الواحدة مبلغ 7500 جنيه ومدتها عدة أشهور، وتوهم الطلاب بحصولهم على شهادات معتمدة حكومية لتعليم مهنة التمريض والعلوم الطبية، وأثناء الضبط تبين تواجد عدد 95 طالبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كتب لتعليم تمريض الطوارئ والرعاية الحرجة

و تم التحفظ على 13 كتابا متنوعا لتعليم التمريض للطلبة «دليل الإسعافات الأولية + أساسيات التمريض + فارما كولوجي+ الفسيولوجي + التمريض الباطني والجراحي+ تمريض الطوارئ والرعاية الحرجة+ الميكروبيولوجي والطفيليات»، وعدد 3 كشف للحضور والانصراف للطلبة بعدد 14 ورقة، 40 ورقة إعلان عن نشاط الأكاديمية، وجهاز قياس سكر الدم، علبة شرايط تحليل سكر مفتوحة.

ضبط سرنجات وأدوات طبية

كما تم ضبط 132 سرنجة 3 مل داخل علبة كرتون مفتوحة، 170 كانيولا داخل عدد 2 اثنين علبة، جهاز ضغط زئبقى وسماعة طبيب، 2 ترمومتر لقياس درجة الحرارة وترمومتر رقمى لقياس الحرارة، 2 أنبوبة بلاستيكية تستخدم فى أغراض طبية، 95 كارنيه دراسي مدون عليه بيانات لطلبة للفرقة الأولى والثانية لعام 2021/ 2022.

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.