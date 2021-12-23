الصحة: موجة خامسة من كورونا قادمة.. ولدينا خطة للحد من خطورتها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن خطة وزارة الصحة لمواجهة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المتوقع حدوثها خلال الأسابيع المقبلة بسبب متحور الجديد «أوميكرون» وذلك وفقًا لما تمر به العديد من دول العالم من ارتفاع عدد المصابين بـ«أوميكرون» بسبب سرعة انتشاره.

مصر سوف تشهد موجه خامسة بسبب أوميكرون

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، إن مصر سوف تشهد موجة خامسة من فيروس كورونا وفقا للمعطيات المرتبطة بالمتحور الجديد أوميكرون، مؤكدًا أن الصحة تعمل بخطى ثابتة من الآن للتصدي للموجه الخامسة والحد من خطورة انتشارها وتجنب المضاعفات الناتجة عند حدوث هذه الموجة.

وأضاف «عبدالغفار»، أن من الخطوات الاستباقية للتصدي للموجة الخامسة تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتوفير كافة اللقاحات بمراكز التطعيم المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وذلك لإعطاء مناعة إضافية للأشخاص للتجنب الإصابة بفيروس كورونا أوالتقليل من المضاعفات الناتجة عن الإصابة.

تحديث بروتوكول علاج كورونا وتطعيم المواطنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن من ضمن الاستعدادات تحسبا للموجة الخامسة تحديث بروتوكول علاج كوورنا وإضافة بعض الأدوية لتسريع وتيرة الشفاء وتخفيف من مضاعفات كورونا على الحالات الخفيفة والمتوسطة المصابة.

وأوضح «عبدالغفار»، أن وزارة الصحة خصصت أكشاك في محطات المترو ومحطات القطارات الرئيسية لتطعيم المواطنين بالتعاون مع الجهات الوزارية الأخرى، بالإضافة إلى تواجد فرق طبية في المولات والنوادي الرياضية وفرق طبية تجوب المراكز من أجل تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين والعمل على الوصول لمناعة القطيع.

خطة الصحة للوافدين من الخارج

وأشار إلى أن وزارة الصحة، تتخذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، وتكثيف أعمال نظام الترصد الوبائي للقادمين من الدول التي ظهر بها المتحور في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية.

وأكد أن هناك حجر صحي للوافدين من الخارج والمشتبه بهم في حالة وجود أي أعراض كورونا مع اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات التي من شأنها مواجهة متحور أوميكرون والتصدي للموجه الخامسة من كورونا في مصر، ومن أبرزها:

- التأكد من وجود نتيجة PCR سلبية لجميع الوافدين إلى مصر من الخارج.

- التحقق من عدم وجود أي أعراض مرضية، أو ارتفاع في درجات الحرارة، أو أي عرض من أعراض الأمراض التنفسية الحادة، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية في حالات الاشتباه، من خلال عزلها، وتوجيهها للمستشفيات المعنية لذلك.

- فحص جميع الركاب القادمين من كل دول العالم على الرحلات الأساسية، أو الخاصة، أو رحلات البضائع، دون أي استثناءات، ورفع القدرات الأساسية لمعازل الحجر الصحي بالتجهيزات المطلوبة لاستقبال الحالات المشتبه فيها.

تجهيز مستشفيات العزل

وأردف «عبدالغفار»، أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وتجهيز كافة المستلزمات الطبية في مستشفيات العزل.

ناشد المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تلقي لقاحات كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة.