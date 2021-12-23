الحكومة: تطعيم 98% من المستهدف في الحملة القومية ضد شلل الأطفال

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا، كما طمأن الوزير أعضاء المجلس، على انتظام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث جرى الانتهاء من تطعيم نسبة 98% من المستهدف تطعيمهم حتى الآن.

إجراءات التعامل مع الحالات المصابة بمتحور أوميكرون

واستعرض الوزير في تقريره، الإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتحور الجديد أوميكرون، والأعراض الأكثر شيوعا له، والإجراءات المتبعة في بعض مطارات العالم ومصر، كما تطرق إلى الحالات الثلاث التي اشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد من المصريين العائدين من الخارج في 4 ديسمبر الحالي، مستعرضا في هذا الصدد الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع هذه الحالات، بما في ذلك عزلها بمستشفى العزل، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وإجراء التحاليل والمسحات اللازمة حتى التأكد من سلبية نتيجة التحاليل.

الحالة الوبائية لكورونا في مصر

وتناول القائم بأعمال وزير الصحة تقريرا مفصلا عن الحالة الوبائية بمصر، تضمن معدل الإصابات الأسبوعية، ونسب الإشغال بمستشفيات العزل والفرز، إضافة إلى الموقف الحالي للقاحات، مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، بلغ 33 مليونا و778 ألفا و817 جرعة، و20 مليونا و94 ألفا و696 جرعة، بينما بلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 53 مليونا و873 ألفا و513 جرعة، بمعدل تطعيم يومي حاليا 353 ألفا و130 جرعة، مشيرا إلى أنّ هناك 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

توريد 117 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

ولفت القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أنّ إجمالي ما تم توريده من لقاحات كورونا، وهي: «أسترازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم، جونسون آند جونسون، سبوتنيك، فايزر بيونتيك، وموديرنا» بلغ 116 مليونا و851 ألفا و20 جرعة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، والتي أسفرت عن منح الجرعة الثانية لنحو 344 ألفا و956 شخصا منذ إطلاق الخدمة.

كما استعرض الوزير بيانا تفصيليا لأعداد الذين تلقوا اللقاحات للفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما على مستوى المحافظات، وأعداد الذين تلقوا اللقاح بمقرات الأحزاب، والذين وصل عددهم إلى مليونين و733 ألفا و583 مواطنا.