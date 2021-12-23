«القليوبية»: رصف شوارع مدينة بنها بتكلفة 12 مليون جنيه

أعلنت محافظة القليوبية أن أعمال الرصف التي تجري بشوارع مدينة بنها تجري على قدم وساق، ويأتي في مقدمتها شوارع «الأمل والشرطة العسكرية وتامر عبد الفضيل» بمنطقة مواقف بنها، حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

تغيير المرافق في شارع الأمل

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، أن أعمال التطوير في شارع الأمل شملت الانتهاء من تغيير المرافق من الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم نقل كبائن الكهرباء، وجاري أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف.

كما يتم في شارع الشرطة العسكرية، أعمال تطوير ورصف بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارعا حيويا سيحل الاختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية، وتمشل الخطة شارع الشهيد تامر عبد الفضيل الجاري تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه وتتضمن أعمال التطوير تغيير المرافق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفة مشاة ورصف الشارع بطول 1 كيلو متر.

نزلة جديدة لمدينة بنها

وأوضح بيان المحافظة أنه يجري إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص، بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

متابعة تنفيذ المشروعات

وأكدت المحافظة استمرار الجولات الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، وأنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.