الداخلية: ضبط 12186 قضية سرقة كهرباء.. ومضبوطات مخدرات بـ600 ألف جنيه

كثّفت وزارة الداخلية جهود أجهزتها خلال 24 ساعة، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بجميع أشكالها، وأسفرت الحملات عن ضبط 3292 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12186 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 211 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 146 قضية متنوعة تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص، وتغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية.

ضبط 1423 قضية تموينية

كما أسفرت جهود الحملات في مديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1423 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط عصابة مخدرات في الدقهلية

وفي سياق متصل، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بينهم 4 لهم معلومات جنائية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة لعلانية ترويجها، متخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، جرى استهداف وضبط 3 متهمين حال مزاولة نشاطهم الإجرامي بدائرة المركز، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، بندقية آلية و5 خزائن، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 600 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.