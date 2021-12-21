الأوبرا تحتفل بالكريسماس والعام الجديد بـ«كسارة البندق»

تتوالى احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بأعياد الكريسماس والسنة الميلادية الجديدة، حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي «كسارة البندق»، من إخراج عبدالمنعم كامل، وإعادة الإخراج لـ أرمينيا كامل، وذلك في 5 حفلات على المسرح الكبير تبدأ الثامنة مساء يوميا خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، الى جانب حفل ماتينيه في الحادية عشرة صباح الخميس 30 ديسمبر.

أبرز المعلومات عن كسارة البندق

باليه «كسارة البندق» ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث في الحياة بشكل عام، ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة، بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التي جرى توظيفها لتتناسب وقصة البالية التي تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد، بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر، كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز، دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم، وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

باليه أوبرا القاهرة

المعروف أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان، وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بطرسبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التي قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي.