محافظ أسوان: جهود وزارة الصحة تجعل مصر خالية من شلل الأطفال

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود المبذولة والدور الفعال لوزارة الصحة فى تحقيق الهدف القومى للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، أثناء متابعته لنتائج الفعاليات الختامية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى المحافظة، مع تسليط الضوء على أهمية رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الإطفال استمرت على مدار 4 أيام.

تطعيم 253 ألف و487 طفلا بحملة أسوان

ونجحت الحملة من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم عدد 253 ألف و487 طفلا ، وذلك بنسبة 101% من إجمالي الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا.