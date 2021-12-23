مدبولي: العاصمة الإدارية بداية عصر جديد وتاريخنا بيقول كده

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ العمل والإنتاج رمز الجمهورية الجديدة، موضحا أنّه مع بداية إعلان بناء العاصمة الإدارية الجديدة، تلقينا سخرية من قدرة الدولة على تنفيذ مشروع بهذا الحجم.

عاصمة جديدة وعصر جديد

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة: «لو استعدنا تاريخ مصر بداية من مصر القديمة والفراعنة لحد العصر الحالي، هنلاقي إنها لما كانت بتتنقل من عصر لعصر، كانت بتعمل عاصمة جديدة».

القاهرة الخديوية

وتابع رئيس الوزراء، أنّ القرن التاسع عشر الميلادي، شهد إنشاء الخديوِ إسماعيل مقر الحكم الجديد لمصر، وهو مقرها في الوقت الحالي في وسط البلد بالقاهرة الخديوية، وكانت آنذاك عاصمة جديدة لمصر، ترك القاهرة الإسلامية ومقر الحكم الذي كان في القلعة، وقال إنّ مصر تتقدم ويجب ضمان الحداثة والتقدم، وكانت رؤيته تخطيط حي جديد في هذا الوقت، وطبقا لعدد سكان مصر في هذا الوقت، كان يمثل هذا الأمر عاصمة جديدة، وأنشأ الحي الذي بقينا فيه 150 سنة، حتى قررنا التحرك منه.