مدبولي: بناء العاصمة الإدارية يستغرق 20 عاما في أي دولة بالعالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة «فضل وكرم كبير جدا من ربنا»، مؤكدًا أنّه لولا الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعته اليومية للعمل مع جميع الجهات، لما كانت الحكومة موجودة في هذا المكان.

اجتماع تاريخي للحكومة في العاصمة الإدارية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّه طبقا للعواصم الجديدة التي نُفذت على مستوى العالم، فما نحن فيه الآن، يستغرق في أي دولة أخرى 20 عاما.

قرارات مهمة في اجتماع الحكومة

وكان مجلس الوزراء أعلن في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

اشتراطات العمرة

كما وافق مجلس الوزراء، على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر «رجب وشعبان ورمضان» من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.