مدبولي: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب تقدم مصر لـ200 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة مخططة لاستيعاب نمو وتقدم مصر لـ«200 سنة قدام»، موضحًا: «عشان كده خططنا وعملنا حساب استيعاب الرؤى المستقبلية المختلفة، وعشان كده بنحمد ربنا، ولسه العمل في العاصمة هيفضل مستمر، وكل اللي عملناه المرحلة الأولى من مراحل التنمية».

التنمية بالعاصمة الإدارية ليست مجرد مبانٍ

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة: «التنمية التي حدثت في العاصمة الإدارية ليست مجرد مبانٍ، وكان المقصود بالحي الحكومي عدم الانتقال الجغرافي فقط، حيث وجه الرئيس السيسي بأن يتوازى إنشاء هذا الحي مع تحديث شامل في منظومة العمل الحكومي».

وتابع: «التحدي الكبير لم يكن في إنشاء المنشآت، لكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومي ودخول نظم جديدة تماما لم تكن الدولة المصرية تنفذها قبل ذلك، والبداية في تأهيل وتدريب الموظفين المنتقلين حتى يتواكبوا مع المستجدات والرؤى والأهداف الخاصة بالدولة الحديثة، وهو ما نعمل عليه».

8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.