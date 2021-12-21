رئيس جهاز «6 أكتوبر» يوجّه بتنفيذ مشروعات مياه الشرب بكفاء وجودة

أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة إنتاجية 800 ألف م3/يوم، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع لتلبية التوسعات المستقبلية لمدن أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه، وزيادة وانتظام الضغوط بالمناطق الحديثة.

إنهاء الأعمال وفق البرامج الزمنية

وخلال جولته التفقدية، عقد المهندس عادل النجار، اجتماعا موسعا مع مسؤولي المشروع، لمناقشة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال، مشددا على ضرورة دفع الأعمال للانتهاء من التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية وبالكفاءة والجودة المطلوبتين.

توريدات كهروميكانيكية للتشغيل والصيانة

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنّ المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة تشملان تنفيذ «بئري توزيع فرعي، 20 مروق مياه، 58 مرشحا رمليا، عنبري الطلمبات المرشحة، عنبري المولدات، عنبري طلمبات غسيل المرشحات، وخزانات المياه المرشحة»، إلى جانب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.

يذكر أنّ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 400 ألف م3/يوم وتعمل بكامل طاقتها، وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية ستصبح المحطة بطاقة إجمالية مليون و200 ألف م3/يوم، وكمية المياه المنتجة من المقرر أن توفر احتياجات المدينة لمدة 30 عاما، ويتم إمدادها بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط.