توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار وأجواء باردة تصل للصقيع ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من غدٍ الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021، حتى الأحد الموافق 26 من الشهر ذاته، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد غدًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

سقوط الأمطار ونشاط الرياح

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ووجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن طقس السبت، فيتنبأ خبراء الأرصاد بوجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقاطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترات متقاطعة أيضًا.

وأخيرًا يأتي طقس الأحد، مصحوبًا بشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقاطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.