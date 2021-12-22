الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور تم التقاطها بالأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومناطق من الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه الآن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة بأن الفرصة مهيأة لـ سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، مساءً، بنسبة حدوث 20%.

حالة الطقس غدا

وفي سياق متصل، كانت قد كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضح خبراء الهيئة أنّ هناك نشاطا للرياح غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأخيرا توقع الخبراء أن غدًا ستكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 16 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16