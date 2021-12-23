استشاري مناعة: لم تثبت أعراض بعد التعافي من كورونا تتعلق بالذكورة

كشف الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة نوتنجهام في المملكة المتحدة حقيقة إصابة الرجال بالضعف الجنسي نتجية الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، بعد التعافي من الإصابة بالمرض، موضحا أنه لم يثبت حتى الآن أن فيروس كورونا يؤثر على الخصوبة لدى الرجال على الإطلاق، وحتى مع الحالات الشديدة لم يثبت أنه يؤثر على الحيوانات المنوية وعددها.

الشربيني: لم يدرج أي عرض طويل الأجل بعد التعافي من كورونا تتعلق بالذكورة والأنوثة

وأضاف استشاري المناعة بالمملكة المتحدة، لـ«الوطن»، أنه لم تُدرج أي أعراض طويلة الأجل بعد التعافي من الفيروس تتعلق بالذكورة والأنوثة، مضيفًا أن أعراض كورونا طويلة الأجل تتركز على وظائف الأعراض الأساسية كالتنفس والأعصاب وأجهزة الأعضاء الأساسية مثل الكلى والكبد، مؤكدا أنه لا توجد أي أعراض جديدة ثبت أنها تقلل من الذكورة أو الخصوبة.

بعض الأدوية المستخدمة في العلاج قد تؤثر على الإنسان

وأوضح أن بعض الأدوية التي قد تستخدم في علاج كورونا قد تؤثر على خصوبة الإنسان ولكن ليس المرض، مضيفا أنه يجب على أي شخص يصاب بفيروس كورونا متابعة الطبيب دورياً وإجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من المرض وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص المعالج للحالة.