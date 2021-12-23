«العليا للفيروسات» لـ«الوطن»: دلتا مازال متفوقا على أوميكرون

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، تفاصيل ظهور أعراض جديدة على المصابين بفيروس كورونا، خاصة سلالة أوميكرون، قائلة: «هناك عدد من الملاحظات أوضحها تقارير الخبراء الواردة للجنة عن أعراض المرض، وتمثلت في وجود حرارة وكحة مستمرة لمدة ساعة ومختلفة عن الكحة العادية، بجانب آلام مستمرة وشديدة بالحلق، ووجود وجع بالعضلات وهمدان».

العليا للفيروسات: الأطفال أكثر إصابة بسلالة أوميكرون

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من ضمن الملاحظات لأعراض متحور فيروس كورونا أوميكرون، هو ندرة وجود أعراض فقدان حواس السم والتذوق، بجانب أن أكثر الإصابات بأوميكرون بين الأطفال بمختلف أعمارهم لعدة أسباب، أبرزها ضعف المناعة والأكثر انتشاراً واختلاطاً بالآخرين خارج المنزل، وكذلك قلة الأعداد الحاصلة على لقاحات كورونا بين الصغار.

العليا للفيروسات: دلتا يتفوق على أوميكرون

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن أعداد الإصابات وخطورتها في سلالة دلتا لفيروس كورونا أكثر وأشد من أوميكرون، لافتة إلى أن المرض أصبح مقاربا في أعراضه البدائية للإنفلونزا العادية، ويجب على المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من كورونا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

وأكدت الدكتورة وجيدة أنور أن اللقاح يعمل على الوقاية من المرض وتقليل حدة الأعراض وشدتها حال الإصابة، مناشدة جميع المواطنين بضرورة التوجه للطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، وتجنب الحصول على أي أدوية دون استشارة الطبيب.