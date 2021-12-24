حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج الجوزاء من أكثر الأشخاص تنوعاً، حيث له قدرة خاصة على التعامل مع مختلف المواقف والظروف، ولا يُفضّل أن يتخذ نشاطاً معيناً أو حتّى وظيفة مُعينة ويلتزم بها، فهو يهوى التنوع والتجدد ويكره الروتين والجمود.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

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حظك اليوم برج الجوازء عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.