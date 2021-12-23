حظك اليوم برج العقرب الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يحرص دائما على التفكير كثيرا في أي شيئ يقدم على فعله، حتى يصل إلى حلول عقلانية لا يسمح فيها بالخسارة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم القمر في مربع برجك، وينصحك الفلك بألا تفقد حماسك، وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم اليوم أن تتأنّى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.