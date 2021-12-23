حظك اليوم الخميس 23-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

مع اقتراب نهاية عام 2021، ينتظر الكثير من محبي متابعة علم الفلك توقعات الأبراج الخاصة بهم في العام الجديد 2022، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، كل مجموعة تتضمن 3 أبراج وهم «النارية، الترابية، الهوائية، المائية»، ويتابعون أيضا حظك اليوم لكافة الأبراج لمعرفة ما ينتظرهم من أحداث.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 23-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الحالة الفلكية أن تكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

حظك اليوم برج الحمل 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر بمنزل الحب يعمل لصالحك، ويعدك اليوم بالحب والتوافق رغم التشوش.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 23-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تهتم بالمسائل المهنية والعائلية، وتجنّب العناد والعصبية.

حظك اليوم برج الثور 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. انتبه اليوم كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك على إثبات وجودك وتشعر بمحبة الزملاء والأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم فرصة لتوطيد علاقاتك وتميل للانتقال والحركة ولاكتساب عادات جديدة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس وعطارد في مواجهة برجك وقد تشعر ببعض التوتر ومن المهم ألا تتسرع في ردود أفعالك وانفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تساعدك أن تبدو مميزا وفاتنا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.

حظك اليوم برج العذراء 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.

حظك اليوم برج الميزان 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 23-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم القمر في مربع برجك، وينصحك الفلك بألا تفقد حماسك، وعليك اليوم أن تقاوم مشاعر الإحباط واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، ومن المهم اليوم أن تتأنّى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل الحظ ويمدك اليوم بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم برج القوس 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك تألقا وحضورا، ويجعلك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 23-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك مبادرا وإيجابيا وتتقدم بخطوات واثقة.

حظك اليوم برج الجدي 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس وعطارد في برجك ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب ومن الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الدلو 23-12-2021 على الصعيد المهني

يدعوك الفلك لتنظيم جهودك والاهتمام بحقوقك ولا تهمل أي عارض في الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الدلو 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 23-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الصحة يمنحك نشاطا وتميل لاعتماد الدقة في كل عمل أو قول تقبل عليه وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت 23-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا أخاذا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.