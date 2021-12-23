حظك اليوم برج الميزان الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا
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الوطن
12:00 ص | الخميس 23 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان بحرصه الشديد على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف، كما أنه يميل إلى استخدام الإسلاب الحيادي في جميع أمور حياته.
وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان مهنيًا
القمر في منزل المشروعات يمنحك طاقة إيجابية تساعدك على تغيير أوضاع عقيمة.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا
رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية، ويعدك بتوافق وتفاهم مع من تحب.
من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.