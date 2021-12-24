توجيه عاجل من «التعليم» للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بتعليمات هامة وعاجلة لجميع المدارس، لمعالجة السلبيات الموجودة بالمدارس، والتي تم رصدها خلال الزيارات المدنية للمدارس، وحفاظاً على الطلاب والعاملين، وسلامتهم باتباع قواعد السلامة والمهنية.

وأكدت المديريات التعليمية خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتنفيذ التعليمات والتأكد من تنفيذها، والتنبيه بضرورة التأكد من سلامة الأسوار وعدم وجود تصدعات بالمدارس، وصيانة البوابات الحديدية.

كما أكدت المديريات، على صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

مراجعة أعمال الكهرباء وتأمين الأبواب الحديدية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تعليمات المديريات التعليمية للإدارت التعليمية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين بالمدارس وهي كالتالي:-

- التأكد من عدم تشوين الرواكد الخشبية فوق الأسطح وخلف المبنى المدرسي.

- التأكد من وجود أغطية للبالوعات.

- تحويل الترنشات الموجودة بالمدارس إلى صرف خارجي.

- مراجعة أعمال الكهرباء من (أسلاك خارج الحوائط - بوطات غير مغطاة)

- تأمين الأبواب الحديدية للمدرسة.

فصل التيار الكهربي عن مراوح السقف وصيانة البوابات الحديدية

- تأمين النوافذ الزجاجية والتأكد من وجود مصبعات حديدية، وخاصة في الأدوار العليا.

- صيانة نوافذ الفصول.

- التأكد من سلامة الأسوار وعدم وجود تصدعات.

- استبدال الأعلام القديمة والمتهالكة للجمهورية والمحافظة بأعلام جديدة.

- نظافة خزانات المياه.

- التأكد من التهوية الجيدة والإضاءة للفصول.

- فصل التيار الكهربي عن مراوح السقف لحين استبدالها بمراوح حائط.

- تسليك مسالك الأمطار وعدم ترك أي طالب بالمدرسة أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار.

- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة.