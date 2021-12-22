التعليم تحدد رسوم امتحانات الدبلومات الفنية.. 215 جنيها للطلاب النظاميين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ستعقد ورقيا في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

وتعقد امتحانات طلاب الدبلومات في 21 مايو المقبل، كما جرى تحديد رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2022، للطلاب النظاميين وطلاب العمال والخدمات والطلاب الذين يدرسون بنظام الجدارات.

215 جنيها رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للطلاب النظاميين

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع الطلاب تبلغ 215 جنيها، وذلك للطلاب النظاميين، ويجري تسديد الرسوم عند ملء استمارة التقدم للامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات خلال عقدها في 21 مايو المقبل.

235 جنيها رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لطلاب العمال والخدمات

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جرى تحديد مبلغ 235 جنيها رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لطلاب العمال والخدمات، وتسدد الرسوم عند ملء استمارة التقدم للامتحانات، علاوة على دفع 200 جنيها إضافية للطلاب الذين يدرسون بنظام الجدارات، موضحا أن الامتحانات ستعقد ورقيا في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ولا نيّة على الإطلاق لتأجيلها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن تنفيذ إجراءات عاجلة بالمدارس لحماية الطلاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون، خلال عقد الامتحانات.

10 إجراءات من التعليم لحماية الطلاب خلال الامتحانات من أوميكرون

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

2- إلزام جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

3- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان لحماية الطلاب من أوميكرون.

4- تجهيز غرفة عزل بكل لجنة تحسبا لظهور أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الامتحانية بحد أقصي 15 طالبا بكل لجنة لتحقيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب.

6- تعقيم وتطهير المدارس التي يوجد بها لجان امتحانية بصورة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، من خلال تعقيم الفصول والمقاعد الخشبية ودورات المياه.

7- حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان الامتحانية.

8- منع دخول أي طالب درجة حرارته تصل إلى 38 اللجان الامتحانية.

9- حظر تواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية لمنع التزاحم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

10- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على حالة الطلاب.