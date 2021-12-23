هل المدارس إجازة الأسبوع المقبل؟ «التعليم» تجيب

مع استمرار حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار في عدد من المحافظات، تسبب في تعطيل الدراسة خلال الأسبوع الجاري، يتساءل عدد من أولياء الأمور: «هل المدارس إجازة الأسبوع المقبل؟».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لم تصدر أي قرارات خاصة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع بسبب سوء حالة الطقس، مؤكدة أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس، ولا نية لتعطيلها.

لا صحة لصدور قرار منح المدارس إجازة الأسبوع المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّ قرار تعطيل الدراسة بسبب سوء حالة الطقس والأمطار، هو قرار محافظ وليس قرار وزير أو وزارة، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله بشأن تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل لا أساس له من الصحة.

تعطيل الدراسة بسبب الطقس مسئولية المحافظين

ووفقًا لبيان صحفي، أشارت وزارة التعليم، إلى أنّ قرار تعطيل الدراسة الأسبوع المقبل، بسبب سوء حالة الطقس، خاص بالمحافظين ووفقا لظروف كل محافظة، مؤكدة أن نسبة الحضور مرتفعة بين الطلاب، وأن هناك تعليمات للمدارس بصيانة مفاتيح الكهرباء، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك.

كما وجّهت الوزارة، إلى التشديد علي المدارس بالتنبيه على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، بالإضافة إلي توجيه تعليمات للمدارس بتوزيع الإقرارت الخاصة بموافقة ولي الأمر، أو رفض تطعيم أولاده، على جميع الطلاب المستهدف تطعيمهم لمعرفة موقف أولياء الأمور.

ونوهت وزارة التعليم، إلى تحديد جدول زمني للانتهاء من تسليم واستلام الإقرارات من الطلاب بالمدارس، مع تكثيف حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتعريف الطلاب بأهمية تلقي اللقاح وفؤائده.