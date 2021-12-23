أفضل تشكيل أفريقي في 2021.. صلاح ومعلول تحت قيادة موسيماني

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التشكيل الأفضل للاعبي أفريقيا لعام 2021، وجاء في التشكيل لاعب الأهلي المصري على معلول كلاعب وحيد يلعب داخل القارة، بجوار نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تحت قيادة تدريبية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي.

التشكيل الأفضل في أفريقيا 2021

ووفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، جاء التشكيل الأفضل في القارة لعام 2021 كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (حارس تشيلسي الإنجليزي).

في خط الدفاع: علي معلول (الأهلي المصري)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي).

في خط الوسط: فرانك كيسي(ايه سي ميلان) ، إدريسا جاي(باريس سان جيرمان الفرنسي)، أمادو هيدرا(آر بي لايبزيج الألماني).

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، رياض محرز(مانشستر سيتي الإنجليزي)، سيباستسان هالير (أياكس أمستردام الهولندي).

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