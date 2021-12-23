بهاء سلطان يستعد لطرح أولى أغنياته الجديدة مع بداية 2022

يستعد الفنان بهاء سلطان، لطرح أولى أغنياته الجديدة مع مطلع العام الجديد 2022، لتكون أول أعماله الغنائية بعد انفصاله عن المنتج نصر محروس بشكل رسمي، بعد استقراره على أغنيتين جديدتين، كان انتهى من اختيارهما ويتبقى فقط تسجيلهما، وستكون إحاهما أولى الأغنيات، مع مطلع العام الجديد.

تصالح بهاء سلطان مع نصر محروس مع ختام 2021

كان المنتج نصر محروس، أعلن بشكل نهائي، انتهاء المشكلة بينه وبين بهاء سلطان من خلال إعطائه ورقة خلاص، وإنهاء تعاقده منذ أيام، بعد ظهورهما سويا في أحد البرامج التلفزيونية.

بهاء سلطان يتعاون مع تركي آل الشيخ

وأشار بهاء في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنه انتهى تماما من تسجيل أغنيات ألبوم سيجارة، الذي يعد آخر ألبوم غنائي له مع منتجه نصر محروس، من المتوقع أن يطرحه مع بداية العام الجديد، للإعلان عن انتهاء كل الخلافات.

وكانت مصادر، أوضحت لـ«الوطن»، أن بهاء كان يتعاون مع المستشار تركي آل الشيخ فى عدة أغنيات جديدة، لكي تطرح فى العام الجديد.

جدير بالذكر أن آخر عمل غنائي لبهاء سلطان، كان بعنوان «أنا متفائل» وقدمه مع إحدى الشركات بمناسبة خوض مصر غمار مسابقة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وهو الإعلان الذي ظهرت فيه نخبة من أبطال وبطلات مصر في مختلف الألعاب الفردية.

يذكر ان بهاء كان قد نفى مؤخرا حقيقة قيامه بتسجيل القرآن الكريم بصوته مؤكدا على انه حلم بنسبة له يتمنى ان يحققه فى يوما ما