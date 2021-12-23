خدمات علاجية قدمها صندوق مكافحة الإدمان 2021.. «الهيروين أكثر انتشارا»

يعاني العديد من الأشخاص مع الإدمان ولا يقتصر الأمر عليهم فقط، وإنما يصاب أهاليهم بالحزن عليهم، ويحاولون منعهم من الاستمرار في هذا الطريق، ما يكلفهم جهدا واسعا، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دائما ما يقدم العديد من الخدمات لمرضى الإدمان من أجل إنقاذهم ومساعدتهم بجانب ذويهم في طريق العلاج والتخلص من الإدمان الذي يدمر حياة الشخص.

ونشر صندوق مكافحة الإدمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض التفاصيل عن الخدمات التي قدمها الصندوق هذا العام، بالإضافة إلى نسب إدمان المخدرات المختلفة، ما نستعرضه في السطور التالية:

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

يجري استقبال العديد من الاستغاثات والطلبات، من خلال الخط الساخن للصندوق «16023»، كما جرى تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2021، من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

بعد افتتاح رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، 5 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق بعدد من المحافظات، كما وصل عدد المستفيدين من الخدمات خلال هذا العام، إلى 143.883 استفادوا من الخدمة العلاجية للصندوق.

خدمات يقدمها صندوق مكافحة الإدمان

وتوجد العديد من الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، منها استقبال المكالمات والاستغاثات، وتقديم المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، كما أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا، ووفقا للمعايير الدولية، وفي سرية تامة، وتقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة.

نسب إدمان المخدرات عام 2021

الحشيش بنسبة 51.20%

الهيروين 64.92%

الترامادول 31.60%

الفئات العمرية أقل من 15 عاما 13.63 بين 15 الى 20 عاما 44.50 بين 20 الى 30 عاما 34.65%.

المحافظات الأكثر اتصالا بالخط الساخن والاستفادة من خدمات الصندوق: محافظة الجيزة 12.40% محافظة القاهرة 12.40%.