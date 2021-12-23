عضو سابق بـ«شركات السياحة»: تخصيص تأشيرات عمرة تدريجيا للشركات

أثنى إيهاب عبدالعال، العضو السابق بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بالموافقة على سفر المواطنين المصريين لأداء العمرة، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة المواطنين، مؤكدا أن شركات السياحة كانت تنتظر تلك الموافقة منذ وقت طويل خاصة أن آخر رحلة عمرة نفذتها شركات السياحة كانت منذ أكثر من 20 شهرا.

الضوابط المصرية للعمرة ستصدر خلال ساعات

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع أن تشمل الضوابط المصرية المنظمة للعمرة والمنتظر صدورها خلال الساعات المقبلة، تحديد أعداد تأشيرات العمرة بشكل تدريجي بحيث تمنح الشركات السياحية المسموح لها عبر البوابة المصرية للعمرة تنظيم برامج العمرة حصة معينة من التأشيرات، خلال شهر رجب، وفي حال عدم حدوث أي مشاكل صحية للمسافرين للعمرة تزاد التأشيرات خلال شهر شعبان وهو ما سيتم تطبيقه أيضا خلال شهر رمضان.

خسائر كبيرة بسبب توقف رحلات العمرة

وأوضح عبدالعال، أن شركات السياحة العاملة بالسياحة الدينية الحج والعمرة تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال العامين الماضيين، نظرا لأنها لم تقم منذ شهر فبراير من العام الماضي بتنظيم أي رحلات عمرة، مشيرا إلى أن تلك الشركات مستعدة من الآن لتنفيذ برامج العمرة لهذا الموسم، خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إلى أن بعض الشركات السياحية اقترحت أن تقوم شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية بتخصيص طائرات يومية خاصة لنقل وإعادة المعتمرين فقط، كي يتاح للحجر الصحي في المطارات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بالمواطنين قبل السفر وبعد العودة، إضافة إلى ضرورة تخصيص فنادق للمعتمرين المصريين بمكة والمدينة، تتولى شركات السياحة الحجز بها، لمساعدة البعثات الطبية الموجودة في المملكة العربية السعودية، على متابعة الحالة الصحية للمعتمرين المصريين أولا بأول.