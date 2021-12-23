خريطة انتشار الشبورة الصباحية على الطرق في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كل الأنحاء، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية: انتشار للشبورة المائية في الصباح

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، السواحل الشمالية، ومدن القناه، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثامنة، خلال الفترة من الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وحتى الأربعاء الموافق 29 من الشهر نفسه.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30 % تقريبا، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة، غدا الجمعة الموافق 24 ديسمبر.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

كما تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسب سقوط تصل لـ30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة خلال السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري.

أما عن يوم الأحد فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ30%، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء.