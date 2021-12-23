سقوط أمطار خفيفة بالدقهلية مع انخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة، بعد ظهر اليوم الخميس، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للسحب ووجود غيوم في معظم أوقات النهار، تبعتها أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية، للتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة تأثير الطقس السيئ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وسوء الاحوال الجوية، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

رفع استعدادات الأمطار للدرجة القصوى بالدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس ‏السيئ، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أي أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب ‏المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم، وكذلك شفط وكسح مياه الأمطار التي تتجمع بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار، والتواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد تشهد اليوم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد حتى شمال صعيد مصر، تكون مصحوبة بفرص لسقوط الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، مثل المناطق المطلة على البحر المتوسط كمطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، ومناطق من شمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غداً الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.