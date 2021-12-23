«الجندي»: المشايخ أولى الناس بالخضوع لتحليل المخدرات.. وداعية: مستعدون «فيديو»

أعلن الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، والشيخ خالد الجندي، دعمهما للحملات التي تشنها الدولة المصرية، للتحليل العشوائي على المخدرات، مشددان على أنهما يجب أن يكونا قدوة للآخرين، ولا يمانعان في الخضوع للتحليل.

المشايخ يجب أن يكونوا قدوة

وقال «عبدالرازق»، في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم، موجهًا حديثه إلى «الجندي»: «لو ماشي في الشارع ولقيت حملة لوزارة الصحة للكشف العشوائي على المخدرات، هل تعترض وتقولهم أنا الشيخ خالد الجندي؟» ليرد «الجندي» قائلا: «ده إحنا أولى الناس لازم نعمل التحاليل الخاصة بالمخدرات، ونكون قدوة لغيرنا.. مشكلتك إنك شيخ.. عارف يعني إيه شيخ! يعني لازم تقف في الطابور، ولازم في الصدقة تكون قبل غيرك، ولازم في الصدق والإحسان تكون قبل غيرك، وهي دي القدوة».

وعلق «عبدالرازق» على هذه الإجابة قائلًا: «والله إحنا جاهزين، من دلوقتي.. حللوا لينا في أي وقت».

وأشار إلى أن المسألة ليست وعيًا فقط، لأن هناك من يعلم أنها حرام ومضرة، وتسبب أمراض الرئة، وما زال يفعلها، والدولة دائمًا تسعى إلى التوعية ليس في هذه القضية فقط، لكن في العديد من القضايا الأخرى مثل قضايا الصحة، والنصب، وغيرها من الأمور.

الجندي: المشكلة ليست في المشايخ

وكشف الشيخ خالد الجندي، أنه عند تصنيع السجائر في البداية ادعوا أنها مفيدة صحيًا، و«كانوا بيفتخروا بيها وفاكرينها شيء مغذي»، ثم اكتشفوا أنها مضرة بالصحة، وألزمت منظمة الصحة العالمية الشركات أن تكتب عبارة «التدخين ضار جدًا بالصحة» على عبواتها، ولكن عدد المدخنين زاد إلى الضعف، ثم كتبوا التدخين يسبب السرطان، ولكن عدد المدخنين ارتفع مرة أخرى، ثم قالوا إن التدخين سبب للوفاة، فزاد عدد المدخنين أيضًا ثم رسموا صور مرضى على العبوات ولكن العدد زاد أيضًا.

وتابع «الجندي»: «لماذا لا يتوقف الإنسان رغم علمه أنها يوجد بها سم؟ هل هناك من لا يعلم أنها ضارة؟ ثم يأتي شخصًا ما، يقول إن العيب في المشايخ الذين لا يوعون الناس.. فهل هناك من لا يعلم بضررها؟ لا العيب ليس في المشايخ».