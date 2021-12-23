رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021.. وموعد التحاق الطلاب

تصدرت نتيجة القبول بكلية الشرطة مواقع البحث، مؤخرًا، وحازت على اهتمام الأشخاص المتقدمين وذويهم؛ لمعرفة النتيجة التي تم الإعلان عنها اليوم وقبول المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات، فالكثير من المتقدمين للالتحاق بالكلية لديهم شغف كبير للقبول بالكلية والالتحاق بها للدفاع عن الوطن وحمايته.

موعد بدء التحاق المقبولين بكلية الشرطة بالأكاديمية

ويتساءل الكثير ممن عرفوا نتيجة قبولهم عن موعد التحاقهم بالأكاديمية لبدء الدراسة بها، حيث من المقرر أن يبدأ المقبولون بكلية وأكاديمية الشرطة الدراسة مطلع الأسبوع المقبل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021 لمن لم يتسن لهم الحصول على النتيجة حتى الآن:

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021

ويستطيع الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية وكذلك الطلبة الحاصلون على ليسانس الحقوق، والمؤهلات الجامعية الأخرى، الاستفسار من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- في البداية على الشخص الراغب في معرفة النتيجة الدخول على رابط الاستعلام الذي خصصته أكاديمية الشرطة.

- وبعدها يتم كتابة الرقم القومي له ثم إدخال رقم الملف والنقر على عرض النتيجة لبيان القبول من عدمه.

أهداف كلية الشرطة

وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق الجودة في كافة العمليات والبرامج المنفذة، وتأهيل الطالب الملتحق بها بدنيا ونفسيا وعلميا، كما توفر بيئة تعلُّم فعالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، مع الاستعانة بخبرات القيادات الأمنية في كافة مسارات العمل الشرطي بالأكاديمية، والاهتمام بالنواحي الثقافية والفنية والإبداعية للطلاب، بجانب وضعها خطط وبرامج تستهدف إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه بعد تخرجه واستلام مهام عمله من أجل خدمة الوطن.