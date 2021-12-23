نتيجة كلية الشرطة.. الحاسب الآلي اختار 2450 طالبا

يتزايد البحث على موقع المعلومات «جوجل» عن نتيجة كلية الشرطة، منذ أن أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2021، وأن عدد المقبولين بالكلية بلغ 2450 طالبا من ​إجمالي المتقدمين، البالغ عددهم 62 ألفا و544 طالبا، منهم 37 ألفا و554 طالبا من الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية 2944 طالبا، والثانوية الأمريكية 393 طالبا والثانوية البريطانية 51 طالبا.

دور الحاسب الآلي

وكشف رئيس أكاديمية الشرطة عن أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأي عنصر بشري، وأن عدد المتقدمين إلى كشف الهيئة بلغ 12 ألفا و669 طالبا، المستهدف قبولهم منهم 2450 طالبا، منهم 5 آلاف و558 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 1000 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 4 آلاف و278 طالبا، مستهدف منهم 1400 طالب، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 395 طالبا، مستهدف منهم 50 طالبا.

اختبارات القبول

«الوطن» ترصد اختبارات القبول في كلية الشرطة التي مر بها الطلاب وهي ثابتة سنويًا وتكون كالتالي:

- اختبار القدرات: اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة وليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه.

- اختباري المقاس والقوام: يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

- الكشف الطبي: يتم أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم حال رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

- الكشف النفسي: يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- كشف السمات: يتم من خلال إخضاع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

- الاختبار الرياضي: من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة حال رسوبه.

- الكشف الطبي: المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات.

- لجنة اختبار الهيئة: تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين، «تحريري» للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.